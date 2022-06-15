سحق منتخب ألمانيا نظيره الإيطالي 5-2، في الجولة الرابعة، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

انتهى الشوط الأول بتقدم "الماكينات"، بهدفين حملا توقيع جوشوا كيميتش، في الدقيقة العاشرة، وإلكاي غوندوغان من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أحرز توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 51، ثم تكفل تيمو فيرنر بتسجيل الهدفين الرابع والخامس، في الدقيقتين 68 و69.

وسجل ويلفريد نونتو في الدقيقة 78، واليساندرو باستوني، في الوقت بدل الضائع، هدفي منتخب إيطاليا.

وصعد منتخب المجر إلى الصدارة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الألماني، يليه منتخب إيطاليا في المركز الثالث بخمس نقاط، ثم إنجلترا في المركز الأخير بنقطتين.