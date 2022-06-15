أكدت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستارجن على وجود حجة "قوية ومقنعة" لاسكتلندا للاستقلال عن المملكة المتحدة، وشددت على وجود تفويض "لا يقبل الجدال" لإجراء استفتاء ثان.

جاء تصريح الوزيرة الأولى لدى إطلاقها الورقة الأولى ضمن سلسلة من الأوراق الجديدة التي تهدف إلى الترويج لقضية الاستقلال.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فقد تعهدت "بتحديث هام" في المستقبل القريب حول كيف يمكن إجراء مثل هذا التصويت إذا ما استمرت حكومة المملكة المتحدة في معارضتها لإجراء استفتاء ثان.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرارا السماح بإجراء مثل هذا التصويت، إلا أن ستارجن هاجمته، وقالت إنه "ليس لديه سلطة ديمقراطية في اسكتلندا، ولا سلطة أخلاقية في أي مكان في المملكة المتحدة".

وأعادت التذكير بأنه جرت إعادة انتخابها كوزيرة أولى في أيار/مايو بسبب "الالتزام الواضح بمنح شعب اسكتلندا الخيار في أن يصبح دولة مستقلة".

وأشارت إلى أن "أغلبية حاسمة" من بين أعضاء البرلمان الاسكتلندي تدعم الاستقلال، ومن ثم فإن "البرلمان الاسكتلندي لديه تفويض ديمقراطي لا يقبل الجدال".

ورأت أنه إذا كان لدى حكومة المملكة المتحدة "أي قدر من احترام الديمقراطية"، فإنها ستسمح بإجراء استفتاء ملزم قانونا، كما حدث في الاستفتاء السابق في عام 2014.