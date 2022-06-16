مفرح الشمري



تعود 19 الجاري المعدة الإذاعية ومقدمة البرامج في إذاعة الكويت أمينة المسري برفقة زوجها الى الديرة، بعد رحلة علاج في مستشفى «كليفلاند كلينك لندن»، بإشراف د.باناجيوتيس جيكاس، استشاري جراحة العظام بالمستشفى، والتي تشكره كثيرا لتعامله الراقي واهتمامه الكبير بحالتها الصحية، واستغرقت رحلة العلاج 5 أشهر تكللت بالنجاح، وذلك على حساب وزارة الصحة، لأنها تعاني من مرض نادر في الأورام والتليف بالركبة اليمنى.



المعدة أمينة المسري، من خلال «الأنباء»، شكرت د. بشار الحشاش من المكتب الصحي الكويتي في بريطانيا على وقفته معها أثناء رحلة العلاج قبل انتقاله إلى مكتب ألمانيا، والأخ نايف الخرينج وإدارة العلاج بالخارج في وزارة الصحة على اهتمامهم بحالتها المرضية طوال الفترة الماضية، واصلة شكرها الى د.علي المكيمي من مستشفى الرازي ورئيس الطب النووي د.سعود العنزي في مستشفى الفروانية وكل من سأل عنها ودعا لها وهي في فترة العلاج، متمنية من المولى عز وجل أن يحفظ الجميع ويبعد عنهم كل مكروه.



حمداً لله على سلامتك زميلتنا أمينة المسري والله يبعد عنك كل شر.