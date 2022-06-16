يعجبني «ستايل» السقا وعز وكرارة في الأكشن

ياسر العيلة



في تصريح خاص لـ«الأنباء» قال النجم عبدالله بهمن انه سيغادر الكويت متجها الى القاهرة للمشاركة في ورشة تمثيل تقدمها مروة جبريل وأحمد نديم لمدة شهر ونصف الشهر، وقال: ورش التمثيل أمر منتشر على مستوى العالم إيمانا بأن اكتساب العلم لا ينتهي، وأنه يجب على الممثل تطوير نفسه وتطوير أدواته في هذا المجال من اجل أعماله الجديدة المقبلة.



وأضاف عبدالله: مثل هذه الورش تكسبني كفنان الكثير من الخبرات مع نجوم مصر، كاشفا عن إمكانية المشاركة في عمل مصري خلال فترة تواجده في القاهرة وعقب التدريب على اللهجة المصرية وإتقانها، مشيرا الى ان حلم أي ممثل خليجي وعربي هو التمثيل في السينما والدراما المصرية، مستدركا: السينما المصرية مصنفة من الـ 5 الأوائل على مستوى العالم، وعن طريقها وصل ممثلون كثيرون الى هوليوود مثل الراحل عمر الشريف وعمرو واكد ومينا مسعود وآخرين، وأردف: حلمي أن أكون نجم سينما، وتستهويني نوعية أفلام الأكشن.



وعن الفنانين الذين يتمنى ان يجمعه العمل معهم في أحد الأفلام، رد: أحب «ستايل» أحمد السقا وأحمد عز وأمير كرارة في الأكشن، كما يعجبني تمثيل محمد ممدوح وأحمد أمين الذي أجاد في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، وأتمنى أن أمثل مع مخرج هذا المسلسل كريم الشناوي، وإن شاء الله سألتقي به أثناء تواجدي في القاهرة.



وحول ردود الأفعال عن دوره في مسلسل «محمد علي رود 2» الذي تم عرضه رمضان الماضي، قال عبدالله بهمن: الحمد لله ردود الأفعال كانت رائعة، وأنا راض عنها لأن شخصية «غازي» التي قدمتها في العمل من الجزء الأول كانت من أيقونات المسلسل.