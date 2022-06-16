كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض أن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاقية نقل الغاز من مصر عبر سورية.



ولفت فياض، في تصريحات لصحيفة الجمهورية اللبنانية، إلى حصول تقدم نحو إتمام اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سورية، مشيرا إلى أن «الملف بحث مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي أبدى كل الاستعداد للتعاون والمساعدة من أجل إنجاز المراحل المتبقية».



وقال فياض إن اللمسات الأخيرة توضع على المسودة النهائية لهذه الاتفاقية، مضيفا أنه «من المتوقع أن يعقد قريبا اجتماع في بيروت يضم ممثلين عن وزارتي الطاقة في مصر وسورية لتوقيعها».