أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند ان الوضع بالكويت مطمئن بالرغم من ارتفاع معدل الاصابة بفيروس كورونا في الكثير من دول العالم، مبينا انه بالرغم من مرور عدة ايام على زيادة الاعداد، الا أن العناية المركزة ما زالت خالية من الحالات.



وقال السند: يجب أن نفهم أن الدور الأساسي لوزارة الصحة هو مراقبة الوضع خارج وداخل الكويت، وهو الأمر الروتيني الذي كنا نقوم به قبل وأثناء وبعد الجائحة، فالوضع الصحي العالمي تختص به ادارة العلاقات الصحية الدولية والمركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية، كما أن هناك تواصلا ما بين الوزارة والمنظمات العالمية والاقليمية.



وأضاف: رصدنا منذ فترة ارتفاع معدل الاصابات حول العالم وكذلك في منطقة الخليج، والكويت جزء لا يتجزأ من العالم ولاحظنا ارتفاعا، ولكن المطمئن ان الحالات مازالت هي نفسها وأعداد دخول المرضى للمستشفى لا تدعو للقلق سواء من جانب الاجنحة أو العناية المركزة، حيث الاخيرة مازالت خالية من اصابات كورونا، مؤكدا ان الوضع مستقر بشكل عام، ونأمل ان يستمر على ما هو عليه.



وأشار الى أن الفترة المقبلة تشهد مواسم الحج والسفر، معربا عن أمله في ألا يثار القلق بين الناس ويجب اعتماد الاحتياطات والعادات الصحية السليمة، وعلى أي شخص يشعر بأعراض تنفسية أن يهتم بعزل نفسه عن الآخرين، وكذلك الأطفال في النوادي الصيفية والأنشطة المختلفة، ومن يرغب بالحج هذا العام عليه عدم التواجد في الأماكن المكتظة والمغلقة.