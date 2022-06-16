حنان عبدالمعبود



أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الفنية د.عبدالرحمن المطيري أن بنك الدم المركزي يعد الوحيد عربيا المعترف به بتطبيق 4 معايير عالمية وهي المختبرات المرجعية، والمختبرات الجينية، ونقل الدم، ومعايير التبرع، مؤكدا السعي الجاد من الوزارة للحصول على اعتماد منظمة بنوك الدم الأميركية AABB ليكون أفضل تعبير عن حالة التميز والإتقان التي يتمتع بها جميع العاملين.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة د.خالد السعيد أول من أمس خلال الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم.



وقال المطيري ان بنك الدم المركزي جمع 84500 وحدة كرات دم و7000 وحدة صفائح دموية من المواطنين والمقيمين حاملي أكثر من75 جنسية حول العالم، وذلك بمساهمة ودعم ومساعدة الشركات والهيئات، موضحا ان الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار «التبرع بالدم بادرة تضامن.. شارك في الجهد وأنقذ الأرواح» لجذب الانتباه للدور الحيوي الذي يقوم به التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح وتأمين الإمدادات الكافية من مخزون الدم ومشتقاته، مثمنا جهود المتبرعين بالدم ومشتقاته وبالتعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسات الحكومية والخاصة.



بدورها، قالت نائب مدير بنك الدم د.حنان العوضي: يسعدنا أن نلتقي بكم بعد انقطاع لمدة عامين بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، حيث يعود احتفالنا هذا العام لتكريم أهل العطاء الذين يلبون نداء الواجب الإنساني، فالواهب دمه بدون مقابل لإنقاذ حياة الآخرين يستحق أن نقف له لنكرمه ونشكره ونحثه على الاستمرار في عطائه النبيل.



تابعت: يأتي شعار حملة هذا العام لجذب الانتباه إلى الدور الذي يؤديه التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح وتعزيز التضامن داخل المجتمعات، وشكر المتبرعين والعمل على نشر الوعي على نطاق أوسع بشأن الحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام دون مقابل، والاعتراف بقيمته في تعزيز التضامن المجتمعي والتماسك الاجتماعي، وإذكاء الوعي بضرورة زيادة الاستثمار من جانب الحكومات لبناء نظام وطني مستدام وقادر على التكيف للإمداد بالدم وزيادة التبرعات دون مقابل.



وثمنت العوضي الجهود المخلصة التي تقوم بها الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة من خلال التنظيم الجيد لحملات التبرع بالدم والتي تشكل 13% من المدخول الإجمالي لأكياس الدم.