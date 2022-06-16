أسامة أبو السعود



نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة العلاقات العامة أمس حملة التبرع بالدم استمرت من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا في مبنى الوزارة بمنطقة الرقعي بالتعاون مع صندوق اعانة المرضى.



وأشاد مدير إدارة العلاقات العامة زيد المنيفي بالدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة من خلال تفعيل مبدأ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مبينا أن الادارة تسعى إلى ترسيخ مفهوم العمل الإنساني والتطوعي، وتعزيز التكامل الاجتماعي لدى جميع شرائح المجتمع، مشيرا الى ان الحملة المنظمة بالتعاون مع صندوق اعانة المرضى تأتي في هذا الإطار وإدارة العلاقات العامة حريصة على تنظيمها لاسيما في ظل التفاعل المستمر من جانب موظفي الوزارة في هذه الحملات. وذكر المنيفي أن هدف الحملة الأساسي هو تأكيد أهمية التبرع بالدم في اليوم العالمي للتبرع بالدم، لافتا إلى أن الحملة لاقت إقبالا كبيرا من جانب موظفي الوزارة الذين تسابقوا من أجل التبرع.



وأشاد بدور العمل التطوعي من الجهات الأخرى وبنك الدم المركزي الذين قدموا التسهيلات اللازمة والاستشارات والفحوصات الطبية لموظفي الوزارة، وأجابوا عن استفساراتهم المتعلقة بالتبرع بالدم، والصحة.