الدوحة - فريد عبدالباقي



اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لسباق الهجن في مقر وزارة الرياضة والشباب بمجمع لوسيل الرياضي في العاصمة القطرية (الدوحة)، برئاسة عبدالله بن محمد الكواري، وبحضور الأمين العام د.حزام بن ناصر المقارح المري، وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الاتحاد العربي للهجن من كل الدول العربية، والموريتاني د.أسلم ولد المصطفى - نائب الرئيس عن قارة أفريقيا - والعماني سعيد الغفيلي نائب الرئيس عن قارة آسيا، والتونسية سناء بنت محمد النائب عن العنصر النسائي، والكويتي مسفر العجمي عضو اللجنة التنفيذية، والتونسي أحمد بن عبدالمولى عضو اللجنة التنفيذية، والمغربي محمد الأمين الراكب، والجزائري مصطفى بن حمودة، والأردني علي الإحيوات.



وانضم إلى الاجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس كل من نائب رئيس اللجنة التنفيذية لدولة المقر (الكويت) حسين الدواس العجمي، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية عن قارة إفريقيا مصطفى سالم حمادي.