الدوحة - فريد عبدالباقي



أجرى الاتحاد القطري لكرة القدم، تعديلا على آلية مشاركة الأندية في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، وذلك وفقا لعدد المقاعد المخصصة للأندية القطرية في البطولة بحسب التصنيف الآسيوي الأخير، والتي تتضمن مقعدين مباشرين في دور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.



وأوضح الاتحاد في بيان له أن توزيع مقاعد المشاركة القارية الأربعة العام المقبل، جرى ربطه بنتائج الموسم المنصرم 2021-2022 بحيث يضمن بطل النسخة الماضية الأخيرة من الدوري القطري (السد) التأهل المباشر لدوري الأبطال، فيما يحصل بطل النسخة الماضية الأخيرة من كأس أمير قطر 2022 (الدحيل) على المقعد التمهيدي الأول، ويحصل بطل النسخة المقبلة من الدوري 2022-2023 على المقعد المباشر الثاني على أن يحصل بطل كأس أمير قطر 2023 على المقعد التمهيدي الثاني.



وأضاف أنه بحسب هذا التعديل وفي حال توج السد أو الدحيل ببطولة الدوري القطري أو الكأس في موسم 2022-2023 فإن المقعدين المتبقيين (المباشر والتمهيدي) سيمنحان لصاحبي المركزين الثالث والرابع في النسخة الماضية من الدوري القطري وهما فريقا (الوكرة والعربي).



وكانت الحصة القطرية في المقاعد القارية بدوري أبطال آسيا في النسختين المقبلتين من البطولة تراجعت إلى 2+2 (مقعدان مباشران ومثلهما في الدور التمهيدي) بعدما كانت 3+1 في العامين الماضيين، وذلك عقب تراجع الترتيب القطري في تصنيف الاتحاد الآسيوي لنتائج الأندية الصادر في شهر نوفمبر من العام 2021.



يذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد أجرى تعديلا على مواعيد انطلاق بطولة دوري الأبطال، وكذلك بطولة كأس الاتحاد الآسيوي اعتبارا من النسخة المقبلة، لتكون البداية في شهر أغسطس 2023 والنهاية في مايو 2024 بما يتوافق مع الروزنامة الأوروبية.



وكان فريقا الدحيل والريان تأهلا إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 والتي ستقام في شهر فبراير المقبل.