أطلق مسلحون النار على حاجز لقوات الحكومة، عند مدخل مدينة قدسيا شمال غرب العاصمة دمشق أمس.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن سكان محليين في قدسيا، إن سيارة اقتربت من أحد الحواجز عند مدخل قدسيا الجنوبي الشرقي، وعند اقتراب السيارة من الحاجز بدأت بإطلاق الرصاص، ما أعقبه تبادل لإطلاق النار مع عناصر الحاجز.

وتمكنت السيارة بعد ذلك من الهروب.



وأكد السكان أن القوات الحكومية السورية والأمنية بدأت بإغلاق مداخل المدينة للبحث عن السيارة التي قامت بإطلاق الرصاص على الحاجز.



وتنشر القوات الحكومية السورية حواجز على مداخل المدن والبلدات المحيطة بالعاصمة دمشق وباقي المدن والبلدات الخاضعة لسيطرتها.