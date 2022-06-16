أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أنه لن يتم فرض حظر على تداول الدولار واليورو أو العملات الأخرى في روسيا وذلك في ظل تراجع الطلب على العملتين الأمريكية والأوروبية.

وجاء تصريح المسئولة الروسية ردا على سؤال بهذا الشأن تم طرحه خلال مشاركتها في جلسة حوار بعنوان "الاقتصاد الروسي: التحديات الحديثة ونقاط الدعم" عقدت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /الخميس/.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلى أن إلغاء القيود المفروضة على بيع العملات الأجنبية في روسيا أمر مستبعد في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.

وانطلقت أمس /الأربعاء/ في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13 ألفا و500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسئولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.