القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



يتواصل مسؤولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، مع المرشحين لخلافة موسيماني في القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وبالأمس، وعبر «الفيديو كونفرانس» عقد الخطيب وياسين منصور رئيس كرة القدم، وباقي مسؤولي الأهلي اجتماعا مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المرشح الأبرز لتدريب الفريق، وذلك للتعرف على شروطه لتولي المهمة ورؤيته في تولي المهمة.



إلى ذلك، وبقيادة المدير الفني المؤقت سامي قمصان، حقق الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه «إيسترن كومباني» بنتيجة (4-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 للدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب وله 4 مؤجلات، وتجمد رصيد «إيسترن» بقيادة مدربه علاء عبد العال عند 13 نقطة في المركز الأخير.

ويتصدر الزمالك حاليا جدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما الاهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة فقط، وله 4 مؤجلات أمام الزمالك والجونة والإسماعيلي والمقاولون.



ومع انتهاء مهمة المنتخب المصري تستأنف اليوم مسابقة الدوري بالجولة 22، فيستضيف الاسماعيلي فريق المقاولون، وكذلك يستضيف سيراميكا فريق فاركو، وسيكون سموحة ضيفا على طلائع الجيش، فيما يلعب غدا السبت المصري مع الجونة، وانبي مع فيوتشر، والاتحاد السكندري مع المقاصة.