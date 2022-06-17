

قال الله تعالى: (والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثوابا وخيرٌ أملا).



ما أحوجنا إلى باقيات صالحات وأعمال خالصات وحسنات جاريات.. لا تمحى من كتابنا، ولا تفنى بموتنا، يراد بها وجه الله تعالى، فهي (خيرٌ أملا)، و(خيرٌ مردَّا).



الباقيات الصالحات هو كل فعل خير أو قول فيه ذكر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي الباقيات الصالحات».



املأ صحيفتك يوم القيامة بالباقيات الصالحات، فإنها باقية في ميزانك يوم القيامة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.