«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان».



يبين الحديث النبوي القسم الثاني من أقسام النفاق، وهو النفاق العملي ـ القسم الأول هو النفاق الاعتقادي ـ وهو غير مخرج عن ملة الإسلام.. والنفاق العملي متمثل بترك ما أمر به الدين الإسلامي، كأن يفعلها ظاهرا امام الناس ليحترموه ويتركها سرا، هذا عن النوع الثاني بعمومه، أما بخصوص ما ورد في الحديث عن علامات تظهر في سلوك المنافق، اولها الكذب، وتكون في قول ما يخالف الحقيقة والواقع عن عمد، وهو خلق مذموم حتى في الجاهلية، فكان العرب يتحرون الصدق لئلا يقال انهم وقع على لسانهم الكذب، ومن اعظم الكذب في الاسلام الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر.