إعداد: هادي العنزي

صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالحداق أحمد الفيلكاوي الذي حدثنا عن بداياته مع والده وما هو الصيد المتوافر هذه الأيام وأفضل ييمة له، ومتى يكون صيد السبيطي والمزيزي، وافضل مكان له، وما أوقات الهامور والبالول وأماكنهم وييمتهم، والأسباب التي جعلت صيد سمكة الشيمة اسهل، ومتى يبين النقرور واماكنه، كما أطلعنا الفيلكاوي على دخول موسم صيد سمكة يعشقها اهل البحر والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة لصيد طيب، ومعلومات بحرية متنوعة تجدونها في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:



سرت على خطى والدي وانا بعمر 10سنوات، وطلعاتنا في ذلك الوقت صيد اسياف وغبه مع اصدقاء الوالد ومحادقنا كانت شمالية مثل فيلكا وعوهة والحيشان والدوحة والرشدان وجزيرة مسكان، وكنت ارى واتعلم من الوالد واصدقائه واعرف طريقة شكة الييمة واحجام الخيوط ومواسم الاسماك والترديع والموادع وحسبة المايات واشياء اخرى كثيرة.



وبعد تجرع كأس الخبرة وكبرت بدأت مرحلة الاعتماد على النفس ورافقت الاصدقاء الى اغلب المحادق وفزنا بصيد طيب من الأسماك.



صيد هذه الأيام



واضاف الفيلكاوي: مع ارتفاع درجات الحرارة وخصوصا هذه الايام التي نحن فيها، يكون الصيد متعبا جدا، السمچة قليلة، ناهيك عن التلوث وكثرة الطراريد، ولكني اجد ان افضل الاماكن في الصيد حاليا هو الجون مثل الحيشان والرشدان وعوهة، واقول للحداقة الشعم والنويبي حاضر ومتوافر وييمتك شريب للشعم وخثاق وميد وزوري للنويبي ومكان النويبي البويه الصفرا والونانة والابراج.



السبيطي يبي مصران دجاج



ويتابع: السبيطي كل الشباب تدوره وتبيه، سمكة محبوبة لدى جميع أهل البحر وهي من أصعب الأسماك في الصيد بسبب ذكائها وحذرها، ويتواجد السبيطي بالرقوق على أول السجي أو الثبر وعليك بالأيام العربية وجرة الماية الخفيفة وخلال فصل الشتاء السبيطي يبي صلاخة اليواف والميد والزوري وخلال فصل الصيف ركز على مصران الدجاج.



الهامور مكانه الطبعانات



ويقول: أفضل مواضع صيد الهامور شهري سبتمبر وأكتوبر صيده غالبا ما يكون بالييم الحي «محاياة» ونحطله چم شعم صغير مچوه ومكانه الطبعانات والأماكن الصخرية كذلك البالول ييمته نفس ييمة الهامور ولا يوجد بيت كويتي ما يحبه ويستمتع بطعمه ومكانه الطبعانات الأقواع البحرية واحرص على وقفة الماية.



الشيمة صارت سهلة



ويضيف: الشيمة قبل كنا ننطرها شهر أغسطس على الدردور برأس الأرض ونصيدها بطريقة المحاياة وحاليا مع تطور طرق الصيد أصبح صيدها اسهل من قبل وخصوصا طريقة الجق، والمعروف عن الشيمة أن أي شيء يلفت انتباهها حتى لو كانت ترعى بس تبي تضرب وتمشي، اما بالنسبة للنقرور فيبين في شهر أبريل ومكانه فوق كبّر بكثرة بالاقواع والركسة وام شيرة وخلال فصل الشتاء يبين في الشمال، ونصيحة أقولها لاخواني الحداقة النقرور يبي ييمة طيبة وغرامه الربيانة «الفرش».



الشماهي خيطه ركة



ويقول: نحن على أبواب دخول موسم صيد سمكة عزيزة على أهل البحر وهذه السمكة هي الشماهي صيدها ممتع ويكون اما عن طريق الخيط العادي او الجق ويزداد حضوره من شهر يونيو ولغاية أغسطس وافضل ييمة له الربيانة العودة واحرص على ان ترديعتك بالخيط ركة على أول السجي ومكانه عوهة والطبعانات والركسة.



نصائح بحرية



ويضيف: كثير من الشباب يسألون دائما عن أفضل طريقة فعالة بالصيد، واقول لهم من واقع خبرتي المتواضعة احرص على ان يكون الييم طريا وحيا ولازم يتعلم الواحد ان يصيد ييمته بالسالية ويكون عنده محاياة بالطراد، واهم شيء انك تطرح على المحدق «الصيد طرحه» وتذكر هذه العبارة بكل طلعة بحر ولازم تحسب انك تحدق في وقفة ودورة ماية واذا التزمت بهذه التعليمات راح تصيد صيد طيب لأنك بذلت السبب وفي النهاية الصيد ارزاق من رب العالمين.



ختامية



واختتم الفيلكاوي قائلا: اكثر شيء يضايقني في البحر هي رمي العلب والأكياس الفارغة وكثرة التلوث الحاصل الآن واصحاب المشابك والقراقير وشباك الصيد «العديد» وارجو من اخواني الحداقة الاهتمام بعدة السلامة والاسعافات الاولية كاملة.

وأوجه نصيحة لاخواني الحداقة احرص على نوعية الخيط الطيب والايام العربية وأصبر على رزقك واحسب مايتك حق السمچة اللي رايح لها والييمة «الفرش الطرية» مفتاح الفوز، وربي يحفظ الجميع.





