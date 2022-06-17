

دعا المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود رواد المجمعات التجارية خاصة الشباب والنشء بضرورة الالتزام بالآداب، وان يكونوا على قدر المسؤولية عبر التحلي بالسلوكيات الأخلاقية الحسنة البعيدة عن المشاحنات والمشاجرات، والتي من شأنها إفساد مظاهر الآداب العامة للشعب الكويتي الذي عرف بالأخلاق الحميدة ومحافظته على العادات والتقاليد الأصيلة.



وطالب الحمود الشباب بأن يقدموا نموذجا ايجابيا في التحلي بضبط النفس والتوازن وعدم الانجذاب نحو أي مشكلات، فلا شيء يدعو إلى أحداث مشاحنات ومشاجرات بل يجب استغلال أوقات الفراغ في اكتساب مهارات جديدة ويمكن أن يروح فيه الفرد عن نفسه بممارسة الرياضة المختلفة والعبادة والتقرب إلى الله وعمل أشياء تفيد الفرد والمجتمع للنهوض بالوطن نحو المزيد من التقدم والازدهار.



وأشار إلى أهمية دور الأسرة الرئيسي في توجيه الشباب التوجيه الصحيح من خلال تشجيعهم والاستماع إلى ما يقولون ومراقبة سلوكهم والبحث عن طرق تضعهم في الطريق الصحيح مع ضرورة الأخذ بآرائهم في بعض الأمور والحفاظ على العادات والتقاليد الكويتية.