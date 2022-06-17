وافقت المحكمة العليا الهندية أمس على الاستماع إلى التماسات تفيد بوجود أعمال هدم انتقامية ومستهدفة للمنازل والشركات التي يمتلكها مسلمون تنفذها السلطات في ولاية أوتار براديش بشمال الهند والتي يسيطر عليها الزعيم القومي الهندوسي المتشدد يوجي أديتياناث.



وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن المحكمة أصدرت مذكرات وسعت للحصول على أجوبة من حكومة الولاية وكيانات مدنية في مدينتي كانبور وبراياجراج.



وتقول السلطات إن المباني التي تم هدمها كانت غير قانونية وبدأت عمليات الهدم قبل أشهر، بينما تقول الالتماسات إن التحرك جاء بعد تظاهرات احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أدلى بها أعضاء من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.



وقال القاضي ايه.إس.بوبانا لمحاميي حكومة الولاية امس «لا يمكن أن تحدث عمليات الهدم إلا وفق القانون.

تأكدوا من ألا يحدث شيء غير ملائم في الوقت الجاري»، وذلك من دون أن يدرج هذا بشكل رسمي في الأمر.



هذا، وتعقد جلسة الاستماع المقبلة يوم الثلاثاء المقبل.