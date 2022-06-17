وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوات رسمية لحضور القمة المشتركة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في 16 يوليو المقبل.



وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) في بيان أمس ان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تلقى دعوة رسمية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمة المشتركة لقادة دول مجلس التعاون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن والتي تستضيفها السعودية في يوليو المقبل.



وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة وترحيب بلاده بانعقاد هذه القمة المرتقبة، متمنيا لأعمالها كل التوفيق والنجاح بهدف تعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة وتعميق الترابط والتعاون المشترك لتحقيق تطلعات أبناء دول المجلس والبناء على ما تحقق من إنجازات مهمة في مختلف المجالات.



كما تسلم أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) انه قام بتسليم الرسالة سفير السعودية لدى قطر سمو الأمير منصور بن خالد آل سعود خلال استقبال سمو الشيخ تميم بن حمد له.



وقالت وكالة «قنا» ان سمو الأمير منصور بن خالد نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لسمو الشيخ تميم بن حمد وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

وأضافت ان أمير قطر حمل السفير السعودي تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي العهد السعودي وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق مزيدا من الرفعة والنماء.



وأفادت بأنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها.