حنان عبدالمعبود



أعلن أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية م.عادل السويط أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية أوصت بالاجتماع رقم (6/2022) بالحظر على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة من جمهورية غينيا.



والحظر على استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية بوروندي، وذلك بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع.



وكذلك الحظر على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة في الولايات المتحدة الأميركية التالية (Washington, Iowa, Montana, Utah, North Carolina, Pennsylvania, Northdakota, Idaho, New York, Oregon, New Jersey, Michigan, Colorado, Nebraska).



بالإضافة إلى رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ولاية Kentucky بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بسبب انتهاء مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة.