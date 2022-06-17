حنان عبد المعبود ـ عبدالكريم العبدالله



فيما أصدرت وزارة الصحة تعليمات لجميع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية في المناطق الصحية بالالتزام بارتداء «الكمام» حفاظا على استقرار الوضع الصحي، كشفت مصادر صحية لـ«الأنباء» أن هناك نية بعودة الكمام في الأماكن العامة المغلقة، لافتة إلى أن السلطات الصحية قد تصدر قرارا بأن يكون ارتداء الكمام ملزما في حال تزايد الإصابات وكذلك في مقار العمل.

من جانب آخر، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان هناك تدويرا تم تجهيزه قبل فترة في وزارة الصحة وتم تأجيله بسبب استقالة الحكومة، وحاليا في صدد انتظار التشكيل المقبل للإعلان عنه.

وقالت المصادر إنه ستتم إعادة تشكيل رؤساء الأقسام الطبية في مختلف المستشفيات، لافتة إلى أن هذه الأقسام ستشهد دخول أسماء جديدة بهدف تجديد الدماء.

وأضافت أن هناك قرارات أخرى بانتظار اعتمادها من قبل وكيل وزارة الصحة تختص بتشكيل فرق التفتيش والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والمحلات التي تمارس مهنة الطب في القطاع الأهلي.