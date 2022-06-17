بدأ المخرج البريطاني أدريان شيرجولد تصوير مسلسل "روز وليلى"، الذي تقوم ببطولته الفنانتان يسرا ونيللي كريم، اللتان تجتمعان معاً للمرة الأولى في بطولة مشتركة، لعرضه خارج السباق الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا والأكشن والتشويق والمغامرة، حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها، وخلال سير الأحداث، تجد المحققتان -اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة- نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.

والمسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، بطولة يسرا ونيللي كريم، تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد.