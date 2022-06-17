عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن الموعد المقرر لإيداع عطاءات «تاريخ الإقفال» للمناقصة العامة التي طرحتها وزارة الإعلام لمشروع شبكة البث والأرشفة الرقمية للإذاعة، هو 17 يوليو المقبل.

وأضافت المصادر أن الاجتماع التمهيدي لجلسة الاستفسارات عن المناقصة سيكون يوم 26 الجاري في مكتب الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بمجمع وزارة الإعلام.

ولفتت المصادر الى أن المناقصة غير قابلة للتجزئة، وانه يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم لها ان يرفقوا مع عطاءاتهم شهادة سارية صادرة عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة اعتمادهم كمشروع صغير او متوسط.