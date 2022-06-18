أطلقت الصين رسميا الجمعة حاملة طائرات ثالثة أطلق عليها اسم «فوجيان» ستسمح عندما توضع في الخدمة بتعزيز قدرة بكين على ردع خصومها والتخطيط لذلك، خلال مراسم أقيمت في شنغهاي.

وأقيمت مراسم بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ولم توضح الوكالة موعد تسليم حاملة الطائرات ووضعها في الخدمة. لكن لن يتم تسليمها إلى القوات البحرية إلا بعد اختبارات عديدة في البحر وفي السنوات المقبلة.



وأطلق على حاملة الطائرات اسم «فوجيان» تيمنا بمقاطعة صينية على غرار الحاملتين السابقتين «لياونينغ» و«شاندونغ».



وأظهرت صور من تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي المئات من أفراد البحرية يرتدون قمصانا وقبعات وسراويل بيضاء وهم يصفقون أمام حاملة الطائرات على وقع موسيقى.



وأتى إنزال الحاملة إلى المياه وسط توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة والتي تعتبرها بكين مقاطعة تابعة لها.



وحاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير فضلا عن تمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.



وتتمتع حاملتا الطائرات السابقتان بمنصة لإقلاع الطائرات.



ويسمح نظام المنجنيق للطائرات بحمل كمية أكبر من الوقود والأسلحة. وسيعمل نظام المنجنيق المتطور بالطاقة الكهرومغنطيسية على ما أكدت الوكالة.



وسيسمح المنجنيق لحاملة «فوجياي» وترفض بكين دعم واشنطن للحكومة التايوانية لأي محاولة استقلال عن الصين.



وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير فضلا عن تمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات.