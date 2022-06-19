ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل لبنك الخليج عند «A+»، وأبقت التصنيف الائتماني القائم بذاته للبنك عند المرتبة «a-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».



وقامت الوكالة بتصنيف السندات المساندة لبنك الخليج المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال، بموجب تعليمات بازل 3 والبالغة قيمتها 50 مليون دينار عند المرتبة «BBB+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».



وقالت الوكالة: يأتي كل من التصنيف القائم بذاته للبنك وتصنيف قوته المالية الأساسية مدعومين بتواجده الراسخ، وخاصة في مجال الخدمة المصرفية المقدمة للأفراد، إضافة إلى المؤشرات الجيدة جدا لجودة الأصول الناتجة عن القروض، وكذلك الوضع القوي لرأس المال والمؤشرات الجيدة للسيولة، كما يعكس تصنيف القوة المالية الأساسية للبنك مكانته، كخامس أكبر بنك في الكويت، من حيث إجمالي الأصول في الربع الأول من عام 2022، وشبكة فروعه الكبيرة وحصته السوقية الجيدة من القروض والودائع.

وفيما يتعلق بجودة أصول البنك، أشارت «كابيتال إنتليجنس» إلى أن بنك الخليج من المؤسسات التي تتم إدارتها بشكل جيد ويتبع النهج المتحفظ في منح القروض. أما مؤشرات جودة الأصول الناتجة عن القروض، فهي في وضع جيد جدا، كما يتضح من خلال محفظة القروض المتنوعة إلى حد ما حسب شريحة العملاء والقطاع الاقتصادي، وعلى الرغم من تأثير الجائحة والتدابير ذات الصلة التي تم اتخاذها على مدى العامين الماضيين، إلا أن نسب المرحلة الثالثة من القروض غير المنتظمة للبنك بقيت معقولة مع تغطية عالية جدا للخسائر.



من جانبها، قالت نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري: هذا التصنيف يعد اعترافا دوليا بالمركز الإيجابي لبنك الخليج في السوق، وإدارته الحصيفة التي تتمتع بخبرة عالية، مما ساهم في جودة الأصول، التي تعد أفضل من متوسط القطاع المصرفي، وكذلك الوضع القوي لرأس المال والمؤشرات الجيدة للسيولة.

ولفتت إلى أن بنك الخليج يحظى بالتقدير الكبير دوليا، من حيث الجدارة الائتمانية والقوة المالية، وذلك بحصوله على التصنيف «A»، من قبل ثلاث وكالات كبرى للتصنيف الائتماني.



وتابعت: بالإضافة إلى التثبيت الائتماني الأخير للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس، فقد حصل بنك الخليج على تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وعلى «A3» للودائع على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وعلى «BBB+» للتصنيف الائتماني للمصدر مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.