وجهت المطربة إليسا رسالة حب وتقدير لصديقتها المطربة أصالة نصري، وذلك عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، حيث غردت برسالة قصيرة قالت فيها: «شو بحبك وبحب نفسيتك الحلوة»، واعتمدت إليسا على مقطع فيديو من الحفل الأخير الذي قدمته أصالة لجمهورها، حيث كانت تقدم أغنية «عا بالي حبيبي».

ويعود ذلك لوجود علاقة صداقة قوية وعميقة بين إليسا وأصالة، ويظهر ذلك أكثر في المناسبات العامة، فحضرت إليسا مؤخرا حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة، وقدمتا معا «ديو» بمناسبة حفل الزفاف، كما حرصت أيضا على التدخل للصلح بينها وبين المطربة الإماراتية أحلام في الأزمة التي استمرت بينهما لفترة طويلة.

كما تحدثت إليسا أكثر من مرة في السابق عن علاقتها مع أصالة والتي أكدت أنها تصل إلى الأخوة، حيث قالت في تدوينة سابقة لها عبر تويتر: «بحلقة مراحل، داهمني الوقت قبل ما أذكر اتنين من أعز أصدقائي أصالة وحماقي، يمكن لأن ما بعدن من الصداقات الفنية، بعتبرهم عيلة وإخوة».