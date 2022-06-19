لم يكتمل مشروع عودة الفنانة ياسمين صبري للدراما المصرية بعد غياب ممتد منذ أكثر من عامين، بعدما اعتذرت عن عدم مشاركتها في مسلسل «الشادر» أمام الفنان أشرف عبدالباقي في اللحظات الأخيرة قبل بدء التصوير، ومن المقرر أن تتفرغ ياسمين لتصوير فيلمها الجديد «شغل عصابات» مع توقعات بعودتها للمشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023 حال حصولها على سيناريو مميز.



ومسلسل «الشادر» تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وكانت صبري ستجسد خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى، حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، وحلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.