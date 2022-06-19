يزور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي بدءا من الغد كلا من مصر والأردن في جولة إقليمية مصغرة يختتمها بتركيا، على مأ أفاد مسؤول وديبلوماسي أمس.

وتأتي جولة ولي العهد السعودي قبل نحو ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية التي ستضيف قمة خليجية - اميركية - اقليمية يوم 16 يوليو المقبل.



وأكد مسؤول سعودي اطلع على التفاصيل لوكالة فرانس برس أن جولة الأمير محمد بن سلمان «ستبدأ غدا في مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا».



وأشار إلى أنها ستتضمن «مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات» في مجال الاستثمار والطاقة.



وهو ما أكده ديبلوماسي مقيم في الرياض لفرانس برس قائلا إن الجولة «تتضمن مصر والأردن... إلا إذا حدث تغيير في اللحظات الأخيرة».



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن امس الاول، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي، سوف يقوم بزيارة رسمية لأنـقرة في 22 يونـيو.

وقال أردوغان للصحافيين عقب أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد اسطنبول «سنستقبل ولي العهد الأربعاء المقبل في المجمع الرئاسي»، مقر الرئاسة في أنقرة لإجراء محادثات «لتعزيز العلاقات».



ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيعقد لقاء ثنائيا مع ولي العهد السعودي، يعقبه اجتماع موسع بمشاركة مسؤولين من البلدين.

وأفاد بأنه سيبحث مع الأمير محمد بن سلمان سبل الارتقاء بالعلاقات التركية - السعودية إلى مستويات أعلى بكثير خلال الفترة المقبلة.



وكان مسؤول تركي رفيع المستوى صرح لوكالة فرانس برس أنـه سيتم توقيع اتفاقات عدة خلال الزيارة.



وزيارة الأمير محمد بن سلمان لتركيا مرتقبة منذ أشهر عدة، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار السعودية في نهاية أبريل الماضي حيث التقى ولي العهد السعودي قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.