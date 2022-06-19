رشيد الفعم



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، أن «الحكومة جاهزة لمناقشة الميزانيات العامة وموازنة الدولة والحسابات الختامية»، مبينة أنها «ستطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة في حال لم تنته لجنة الميزانيات البرلمانية من تقاريرها الخاصة بالموازنات قبل 26 يونيو الجاري».

وأفادت المصادر بأن «الحكومة تنتظر حاليا انتهاء اجتماعات لجنة الميزانيات لاعتماد الموازنات وإحالتها إلى مجلس الأمة ليتسنى لرئيس المجلس تحديد جلسة لمناقشتها، والإعلان عنها رسميا، ومتى ما تم ذلك فإن الحكومة جاهزة للحضور وطرح ما لديها من بيانات وأرقام والرد على أسئلة النواب واستفساراتهم ومقترحاتهم وفق اللوائح المنظمة في هذا الجانب».

وشددت المصادر على أن «مستندات وبيانات مفصلة ستعرضها الحكومة خلال جلسة الموازنات تؤكد مدى جدية الجهات الحكومية في معالجة المخالفات والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره، وتبين التطور اللافت في تلافيها، حتى ان بعض الجهات نالت التقدير من الديوان في سرعة المعالجة وتنفيذ التوصيات».