اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين الكويتية تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للعام 2021 بالإجماع، كما فوضت مجلس الإدارة لاختيار المدقق للعام الحالي 2022 وتحديد أتعابه، وذلك بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية.



وقال رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل خلال الاجتماع: إن الجمعية ورغم المرحلة الانتقالية في العام 21 إلى أنها قامت بتقديم أفضل ما يمكن تقديمه، مشيرا إلى عدد من المشاريع التي قامت بها الجمعية لخدمة للمتطوعين والمهندسين.



وأوضح العتل أن المهندس الكويتي كان في صلب عمل الجمعية، حيث شهد العام الماضي اهتماما كبيرا من قبل مجلس الإدارة بمتابعة شؤون الزملاء المهندسين الكويتيين في مختلف الوزارات، مؤكدا أن التواصل مع قيادات القطاع النفطي حقق كثيرا من الطموحات فارتفعت نسب تعيين المهندسين الكويتيين في هذا القطاع.



وأضاف: إن تواصلنا مع ديوان الخدمة وتقديم وصف وظيفي للتخصصات الهندسية التي لم يكن لها سبيل للتوظيف كالهندسة الصناعة ساهما في تقليص أعداد المهندسين المنتظرين لقوائم التوظيف في الديوان، مشيرا الى الكثير من الجهات الحكومية باتت اليوم تقدم للديوان الاحتياجات الهندسية فيها وشهدنا تطورا في سياسة التعيين من قبل الديوان الذي أخذ ببعض مقترحاتنا ومبادراتنا.



وأكد العتل استمرار شراكة الجمعية مع مختلف الجهات الحكومية، حيث تم تقديم عدد من المبادرات لها وتم افتتاح مركز خاص لاعتماد واختبار المهن الهندسية المساندة، مضيفا أن العمل جار على تنفيذ مبادرة عمل المهندسين في سلك التدريس وهذا بعد أن تلقينا عشرات الرغبات من الزملاء المهندسين، خاصة أن كادر المدرسين مجز ويمكن الاستفادة منه.



وأكد استمرار العمل في إعادة تأهيل مبنى الجمعية ونحن بصدد الانتهاء من الساحات الخارجية وإعادة تأهيل الواجهة وقريبا إن شاء الله سيتم الانتهاء من المشروع، مضيفا أنه وفي مجال الطاقة المتجددة وفقنا في أن أخذت الحكومة ببعض مبادراتنا ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحويل اسم وزارة الكهرباء والماء الى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



وزاد: إن الجمعية استمرت في العمل على تطوير لوائح البناء وأنظمة مزاولة المهنة مع الاخوة في البلدية والمجلس البلدي لتوسيع فرص العمل للمهندس الكويتي الراغب في القطاع الخاص، مضيفا أننا فتحنا المجال لانطلاق عمل المهندس الكويتي على الساحتين الإقليمية والعربية وعدنا بقوة الى الأمانة العامة للاتحاد الهندسي الخليجي ولجانه المختلفة.



ودعا م.العتل الزملاء الى التعاون مع مجلس الإدارة لتنفيذ وعشرات المشاريع التي لا تزال تنتظر مشاركاتكم ومساهماتكم معنا، فالتعاون وفتح المجالات الواسعة سمتان من سمات العمل التطوعي الذي نأمل أن تساهموا به، وفي ختام كلمته شكر العتل الحضور وممثلي وزارة الشؤون على الحضور ودعمهم انعقاد الجمعية العمومية العادية.