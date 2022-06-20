القاهرة - محمد صلاح



أبدت الفنانة منة شلبي غضبها تجاه أحد متابعيها على «تويتر»، بسبب إنشائه حسابا يحمل اسمها، إذ إنها طالبته أكثر من مرة بتغيير اسم الحساب، دون استجابة منه، ما جعلها تغرد، لتشارك حسابه على الملأ، رافضة الاعتذار الذي قدمه لها، وقالت في تغريدة لها ردا على ذلك الحساب: «أنا عندي مشكلة مع النوع ده من التويتات، معنديش مشكلة إنك تكتب اسمك كأنك أنا وأنت مش أنا! بس عندي مشكلة كبيرة مع النوع ده من التويتات محتاج تغير اسمك أحسن بليز!».



وجاء تحذير منة لهذا الحساب بسبب نشره عددا من الأخبار عنها باستخدام اسمها في حساب مزيف، ورغم محاولة اعتذار منشئ الحساب عما فعله، فإن الفنانة أكدت انزعاجها من الأمر، ورفضت الاعتذار الذي قدمه لها، لتصر على طلبها في تغيير اسم الحساب وعدم استخدام اسمها.



وتفاعل عدد من رواد موقع «تويتر» مع منة شلبي، مؤكدين حقها في الأمر، حيث طالبوا بضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار عن الفنانين والحسابات التي تقوم بذلك.

وبعد هجوم منة على منشئ الحساب يبدو أنه اضطر إلى حذفه من على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ولم يعد موجودا.



يذكر أن آخر أعمال منة شلبي كان مسلسل «بطلوع الروح» الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، حيث حظي بإشادات العديد من النقاد والجمهور، ومن المتوقع أن تشارك منة في ماراثون رمضان 2023 مع الفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل تاريخي من القرن الـ 11، إلا أن شركة الإنتاج لم تؤكد حتى الآن تفاصيل العمل، مكتفية بالقول إن البطولة ستكون لنجمة كبيرة.