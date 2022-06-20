دمشق - هدى العبود



فاجأت الفنانة فرح بسيسو متابعيها بالعودة لحياة الفن من خلال مسلسل درامي حمل اسم MO وقالت انه سيتم عرضه على نتفيلكس في الرابع والعشرين من شهر أغسطس المقبل.



ونشرت بسيسو عبر حسابها الشخصي في الانستغرام صور تجمعها بالعديد من الفنانين وأرفقتها بتعليق بينت فيه من خلاله طبيعة الدور الذي ستجسده، متمنية أن ينال إعجاب جمهوره.



وكتبت بسيسو أن مسلسل MO يروي في إطار من الكوميديا قصة عائلة فلسطينية تلجأ الى مدينة هيوسن بتكساس كما ان أحداث المسلسل تمزج بين النضال والتحديات والضحك.



وأضافت ان قصة المسلسل ستعرض بطريقة مختلفة، ويتألف من ثماني حلقات، متمنية ان ينال إعجاب الجمهور.



كما أشارت الى أنها تجسد في المسلسل شخصية أم تدعى يسرى النجار، إذ ستكون أما لشخصية «مو» في العمل الذي سيعرض في آب القادم.



والمسلسل من تأليف رامي يوسف، محمد عامر، إخراج سليك نعيم، ومن إنتاج شركة A24 ويشارك في البطولة محمد هندي، مريم البيشة، هادي صنوبر، أحمد راجح.



ويعتبر MO المسلسل الأول للفنانة بسيسو بعد انقطاعها لسنوات طويلة عن المشاركة في الأعمال الفنية، حيث كان آخر مسلسل شاركت فيه «حلاوة الروح» عام 2014 من تأليف رافي وهبي وإخراج شوقي الماجري، وشاركها العمل النجم العالمي غسان مسعود، نسرين طافش، عبد المنعم عمايري وآخرون.



كما شاركت بفيلم بنات عبدالرحمن من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان الذي قدم أربع قضايا أساسية ورئيسة من خلال شخصيات من العمل تبرز معاناة المرأة ونظرة المجتمع لها، كما يرصد تعرض فئات من النساء بأشكال مختلفة من القهر والظلم وجسدت بسيسو في العمل شخصية زينب وشاركها كل من الفنانين صبا مبارك.