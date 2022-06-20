استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد.

من جهة اخرى، تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا أمس من رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة د.محمد إبراهيم اشتية. وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليميــة والدوليــة وأهميـــة مواصلة التنسيق والتشاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا سموه على الموقف الثابت والراسخ للكويت ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.