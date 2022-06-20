كانت وما زالت وستظل أيادي الخير الكويتية تحقق السبق والريادة تجاه مساندة ودعم قضايا اللاجئين الإنسانية في شتى دول العالم.



وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة: تحرص النجاة الخيرية على التحرك الميداني السريع والاستجابة العاجلة للنداءات الإنسانية التي يطلقها الأشقاء والأصدقاء، مبينا أن ذلك يأتي انطلاقا من دورهم الديني والإنساني والأخلاقي، موضحا أن الجمعية تحرص على توفير الحياة الكريمة للاجئين في شتى دول اللجوء.



وقال د.الوندة في تصريح صحافي ان النجاة الخيرية تقوم على تنفيذ العديد من المشاريع التي تسهم في تخفيف معاناة اللاجئين منها الاهتمام بملف تعليم اللاجئين وبناء المراكز التعليمية والإسلامية في دول اللجوء، وتنفيذ مشروع الإغاثة العاجلة للاجئين مثل حملة «دفئا وسلاما» ومشروع «7 سنابل» لإفطار اللاجئين والمهجرين وتوزيع لحوم الأضاحي، كذلك تحرص النجاة على استثمار الطاقات الشبابية المعطلة لدى اللاجئين، عبر الأنشطة الحرفية، وأيضا كفالة آلاف الأيتام من اللاجئين.