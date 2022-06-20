عبدالهادي العجمي

عمت الفرحة أوساط المواطنين وخصوصا المتقاعدين منهم بعد أن أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس، أنها أودعت المنحة المالية للمتقاعدين المقدرة بـ 3 آلاف دينار في حسابات البنوك، وذلك لصرفها للمتقاعدين والمستحقين، ورفع المتقاعدون جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على توجيهاتهما بسرعة إقرار وصرف المنحة، وكانت «التأمينات» قد أكدت على المصارف بعدم الحجز أو الخصم من مبلغ المنحة تطبيقا لما جاء بالقانون رقم 4 لسنة 2022.

في السياق ذاته، بدأت البنوك أمس إيداع قيمة المنحة في حسابات المستفيدين مباشرة، إذ أعلنت العديد من البنوك عن قيامها بتلك الخطوة مباشرة.

إلى ذلك، أصدرت الجمعية الاقتصادية بيانا بشأن مؤسسة التأمينات والعجز الاكتواري نص على انه: «بقدر ما نراه من حق مكتسب أن تتحسن الحالة المالية للمتقاعدين، إلا أن تحسين الحالة المالية لفئة مهمة في المجتمع كالمتقاعدين يجب ألا يكون على حساب المسجلين في هذه المؤسسة، لذلك من باب أولى أن تكون المكرمات والهبات من حساب المال العام، وليس من المؤسسة».