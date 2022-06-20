عبدالله قنيص



احتجزت وافدة فلبينية في مخفر شرطة سلوى بعدما ضبطت وبحوزتها ذهب سرقته من منزل مواطن في منطقة سلوى، فيما اعترفت الوافدة بأنها حاولت تصريف الذهب حتى تغادر إلى موطنها لكن محاولتها تلك فشلت لعدم وجود فواتير شراء، وأنها خططت للمغادرة بالذهب، غير أنها تلقت نصيحة بأنها يمكن ضبطها في المطار بنسبة كبيرة، وبالتالي فضلت أن يكون الحل بالبيع داخل الكويت والهرب بالمال.



وكان مواطن أبلغ المخفر بأن خادمته الفلبينية اختفت بشكل مفاجئ وسرقت الى جانب جواز سفرها مجوهرات بقيمة 2500 دينار، وبعد تسجيل قضية جرى عمل تحريات أسفرت عن وجود الوافدة في منطقة الفروانية لدى إحدى قريباتها ليتم ضبطها والعثور بحوزتها على الذهب المسروق.