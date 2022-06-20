وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، بشأن اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات الجمعية الكويتية لحماية البيئة، قال في مقدمة سؤاله: أقيمت في تاريخ 2019/10/2 الجمعية العمومية وانتخابات الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وطالب تزويده وإفادته بالآتي: صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العمومية، وتقرير وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانتخابات التي تمت في تاريخ 2019/10/2.



وصورة ضوئية من التقريرين المالي والإداري للجمعية منذ عام 2012 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. والسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة الحالي، وصورة ضوئية من مؤهلاتهم العلمية وشهاداتهم الدراسية، وهل من بينهم من هو حاصل على شهادة الإجازة الجامعية في علم البيئة؟ وكشف بأسماء جميع الأعضاء الذين انضموا للجمعية منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان تخصصاتهم العلمية، وشهاداتهم الدراسية. وكشف بأسماء وعدد الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي أقرت التعديلات على النظام الأساسي للجمعية في عام 2015.