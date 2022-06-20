وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين، قال في مقدمته، للأسف تحول الشهر الكريم في بعض وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية من شهر عبادة وخشوع من المفترض أن تحث فيه هذه القنوات من خلال برامجها ومسلسلاتها على نشر الفضيلة والقيم وترسيخ مفهوم ديننا الحنيف إلى فرصة شيطانية لتدمير قيمنا وتشويه عاداتنا وتقاليد مجتمعنا المحافظ التي جبل عليها.



وقد وصل الأمر بعد عرض هذه المسلسلات إلى التأثير على سمعة الكويت من خلال ما يقدم من إسفاف وتصدير للرذيلة بعد أن صور القائمون على هذه الأعمال بعض المشاهد التي وردت في هذه المسلسلات الخلاعية على أنها نابعة من موروثاتنا وعاداتنا، وأنها أحداث طبيعية تحدث في مجتمعنا. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام والثقافة ضد الأعمال التي عرضت في شهر رمضان الكريم والتي تتنافى مع العادات والتقاليد الكويتية وقيم إسلامنا الحنيف والأعمال الأخرى التي أثيرت حولها ملاحظات في آخر سنتين؟