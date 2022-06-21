عبدالحميد الخطيب



لم تستطع «القيثارة» نوال الكويتية أن تخفي المفاجأة التي تعدها لجمهورها وسط المطالبات الكثيرة من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي والذين دشنوا هاشتاغ «جمهورك ولهان يا نوال»، لكي تقدم لهم نجمتهم المفضلة حفلا غنائيا في هذه الفترة التي تشهد زخما فنيا في الكويت والسعودية وباقي دول الخليج، حيث أعلنت أنها بصدد لقائهم في «موسم جدة»، في حفل يتم التجهيز له حاليا ليخرج بالصورة التي تلبي طموحها وطموح معجبيها.



وكشفت نوال عبر حسابها في «تويتر» ان حفل «موسم جدة» سيحمل نفس اسم الحفل الذي قدمته في «موسم الرياض» وحقق نجاحا ساحقا وهو «نوال Now»، وقالت: «ولهت عليكم حبايبي المخلصين، وراح أشوفكم قريب بالعرض الثاني لنوال ناو في جدة إن شاء الله».



جدير بالذكر انه تم خلال الفترة القليلة الماضية ترشيح «القيثارة» نوال الكويتية كسفيرة لمركز الملك سلمان الاجتماعي في ذكرى تأسيسه الـ 25، وعبرت نوال عن اعتزازها وفخرها بترشيحها وبتكريم الحاصلين على العضوية الشرفية وسفراء المركز في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.