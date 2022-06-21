المنامة - مفرح الشمري



بعد 4 سنوات من تأجيله، تنطلق الليلة الدورة الـ 15 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج على خشبة مسرح البحرين الوطني بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك بحضور وزير شؤون الإعلام البحريني د.رمزان بن عبدالله النعيمي الذي سيدشن صباح اليوم سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، بحضور رؤساء وفود الدول الأعضاء في جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج المشاركة في السوق، بالإضافة إلى شركات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والقنوات الخليجية والعربية، فيما يقام في التاسعة من مساء نفس اليوم حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان.



وجاء انطلاق الدورة بجهود كبيرة من مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري بن مبارك القحطاني وزملائه الأعضاء الدائمين في الجهاز الذين عقدوا عدة اجتماعات لتكون انطلاقة موفقة للمهرجان بعد التأجيلات لانعقاده بسبب بعض الأمور الخارجة على إرادة جهاز الخليج وانتشار جائحة كورونا.



ويعتبر المهرجان تجمعا شاملا لشركات الإنتاج والتوزيع الخليجية والعربية، إضافة إلى هيئات الإذاعة والتلفزيون الرسمية الخليجية، ويتضمن مسابقات برامج إذاعية وتلفزيونية، بالإضافة إلى تكريم عدد من نجوم الفن الخليجي، كما يشتمل على سوق للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.



ويمثل الكويت في هذا المهرجان وكيل وزارة الاعلام سعود الخالدي ممثلا عن وزير الاعلام والثقافة في حفل الافتتاح، ويضم وفد الكويت الوكيل المساعد للاعلام الجديد بدر الطراروة، بالاضافة الى عدد من الفنانين والاعلاميين المكرمين في هذا المهرجان، منهم: محمد جابر وجاسم النبهان ومحمد المنصور والشاعر بدر بورسلي وداود حسين والاعلامي الرياضي القدير مطلق نصار.



ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات التي ستقام طوال مدة انعقاد المهرجان خلال الفترة من 21 حتى 23 الجاري.