تسبب اعتذار المؤلف أحمد عادل عن عدم كتابة فيلم «نمبر وان» الذي من المفترض أن يعود به الفنان محمد رمضان إلى السينما في وقوع الأخير في ورطة، وذلك لضيق الوقت، حيث كان رمضان ينوي طرح الفيلم في موسم الصيف الحالي، حسب مجلة «لها».

وكانت أخبار قد انتشرت خلال الساعات الماضية بأن رمضان طرح اسم المؤلف محمد سيد بشير لكتابة الفيلم عقب اعتذار أحمد عادل، إلا أن بشير نفى في تصريحات صحافية ذلك الأمر، قائلا: لم أشارك في فيلم «نمبر وان» بعد اعتذار المؤلف أحمد عادل، بل أتعاون مع محمد رمضان في فيلم آخر ليس له علاقة بأحمد عادل.