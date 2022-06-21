أطلت الفنانة نانسي عجرم في حفلها الأخير في الأردن بـ «لوك» مختلف وغير متوقع، حيث ارتدت جمبسوت ضيقا أبرز رشاقتها، رغم أنها من محبي الفساتين الطويلة وبسيطة التصميم.

وشهد الحفل، بحسب مجلة «لها»، الكثير من المواقف العفوية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها رقص نانسي وتفاعلها اللطيف مع الجمهور وصولا الى الذعر الذي انتابها على المسرح.

وتداول رواد «السوشيال ميديا» مقطع فيديو ظهرت فيه عجرم مرعوبة من صوت مفرقعات أطلقها الجمهور فجأة، فخافت وتوقفت عن الغناء للحظات لتلتفت وهي تضع يدها على قلبها وتقول: «ما بينعمل معي هيك»، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل كبير من الحضور.