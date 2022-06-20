عاطف رمضان

تمكن فريق طوارئ الفروانية في وزارة التجارة والصناعة من ضبط 4100 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية، وذلك في محلات ومخازن بمنطقة جليب الشيوخ.

وقال رئيس فريق طوارئ الفروانية جمعان المطيري في تصريح لـ«الأنباء» إن فريق مفتشي طوارئ الفروانية وخلال جولاته التفتيشية المستمرة على الاسواق قام برصد هذه المحلات، مبينا ضبط 4100 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية.

وأضاف المطيري ان فريق المفتشين مستمر في شن هذه الحملات على الاسواق لردع المخالفين ومن تسول لهم انفسهم غش المستهلكين، لافتا الى أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق القرارات واللوائح، مشيرا الى اعداد محاضر ضبط للمخالفين وتحويلهم الى جهة الاختصاص.