استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه بالوزارة أمس، سفيرنا في لبنان عبد العال القناعي الذي قال إثر اللقاء: «سعدت بلقاء الوزير المكاري لمناقشة القضايا الثنائية التي تهم البلدين، وكانت زيارة وداعية، لكن سنعمل على تنظيم زيارة للوزير المكاري للكويت بعد إتمام الإجراءات اللازمة».



وأضاف: «العلاقة بين لبنان والكويت هي علاقة تاريخية ومتجذرة، ونحن نحرص على ان تكون في أفضل حالاتها بإذن الله».



وأكد ردا على سؤال أن «العلاقات بين لبنان ودول الخليج تحسنت»، مشيرا الى ان «المبادرة الكويتية وضعت أساسا لعودة العلاقات الأخوية والمتينة والمبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ما بين لبنان ودول الخليج، وإن شاء الله ستسير هذه العلاقة الى الأمام دائما».