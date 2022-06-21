ذكرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، أن عشرات الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم على سوق مزدحم في إقليم ننكرهار شرق البلاد، لكن مسؤولي طالبان قالوا إن بإمكانهم فقط تأكيد إصابة عشرة أشخاص.



وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) على حسابها بتويتر «تدين يوناما الهجوم الذي وقع في سوق مزدحمة في إقليم ننكرهار، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، من بينهم بعض الأطفال». وأضافت البعثة «لابد من وقف فوري للهجمات المستمرة على المدنيين في أنحاء أفغانستان».



وأكد قريشي بدلون، رئيس إدارة وسائل الإعلام والمعلومات بننكرهار، وقوع الانفجار، لكنه قال إن هدفه غير واضح. وقال بلدون «نؤكد (حدوث) عشر إصابات، ولا نؤكد (حدوث) وفيات».