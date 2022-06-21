محمد راتب

اسفرت انتخابات جمعية الروضة وحولي التعاونية التي خاضها 20 مرشحا ومرشحة، عن فوز محمد يوسف مصطفى الكندري بالمركز الأول بحصوله على 506 أصوات، تلاه في المركز الثاني خالد حسين فـهـد المـتن بحصوله على 489 صوتا، ثم عادل حمد عبداللطيف الحبشي 405 أصوات، وحل رابعا رائـد أنور سـالـم الـرخـيـمـي 325 صوتا، وجاء خامسا حامد محمود احمد الابـراهـيـم 281 صوتا، وأما المركز السادس فكان من نصيب فيصل مساعد محمد المنيس 279 صوتا، وجاء في المركز السابع حمد عصام عبدالعزيز الشايع 259 صوتا، وثامنا عمر أحمد داود الأنصاري 255 صوتا، وحل تاسعا عـلـي يـوسـف عـبـد الله الـحداد 202 صوت.



بدوره، قال المدير المعين في جمعية الروضة وحولي التعاونية مشاري البنوان إن حجم الإقبال في هذه الانتخابات تجاوز 55% مع العلم ان البعض في سفر، إضافة إلى إلغاء بعض الحجوزات للمشاركة في العملية الانتخابية.



وأشار إلى أن الوعي العام في تزايد لتطوير المرافق الحكومية في المجتمع ومنها الجمعيات التعاونية، مبينا أن تنظيم الانتخابات شاركت فيه جهات عديدة أبرزها وزارة الشؤون التي ذللت الصعاب، وهناك 70 موظفا لإنجاحها، موضحا أن جمعية الروضة وحولي التعاونية وفرت خيما للناخبين والناخبات إلى جانب وسائل الراحة والمياه والعصائر.