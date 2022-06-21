الوزارة ضبطت كمية كبيرة من الأجهزة في مقر الشركة وتم حصرها والتحفظ عليها



عاطف رمضان

تمكن فريق من مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة من ضبط إحدى الشركات لقيامها بالغش التجاري عبر تجميع أجهزة الهواتف النقالة المستعملة ليتم إصلاحها وتجديدها وتعبئتها في علب خاصة بنفس العلامة التجارية ومن ثم تغليف العلب لبيعها على إنها جديدة.



وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن المخالفين قاموا بتوزيع هذه الأجهزة على بعض محال بيع الأجهزة النقالة لعرضها للبيع وغش المستهلك وإيهامه بأنها جديدة.



وقامت الوزارة بضبط الشركة المخالفة بعد عملية رصد وتحقق ومتابعة استمرت لعدة أيام أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأجهزة في مقر الشركة، وقد تم حصر الكمية المضبوطة والتحفظ عليها.



وقام فريق الرقابة التجارية باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وتقوم الوزارة حاليا بمراجعة الفواتير الخاصة بالشركة للتحقق من المحال التي قامت بشراء أي من هذه الهواتف، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المحال لحماية المستهلكين الذين قد يتضررون نتيجة لشراء هذه الهواتف.