وجــه النائــب أحمد الشحومي سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، بشأن الفعاليات والمؤتمرات واللـقــاءات والملتقـيــات والزيارات الخارجية الرسمية (الحضورية أو عبر الاتصال المرئي) التي شاركت فيها وزارة التربية، استفسر فيه عن الآتي:



1- ما الفعاليات والمؤتمرات واللقــاءات والملتقـيـــات والزيارات الخارجية الرسمية (الحضورية أو عبر الاتصال المرئي) التي شاركت فيها وزارة التربية بوفد رسمي منها، منذ الأول من يناير 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بجدول مفصل عن المناسبة، والدولة التي استضافتها، وموضوع المناسبة، وتاريخ إقامتها، وأسماء أعضاء الوفد المشارك ومدة إقامته، متضمنا القرارات الرسمية بتشكيل الوفد المشارك لكل فعالية سواء كانت حضورية أو عبر الاتصال المرئي.



2- ما الأسس والمعايير التي يؤخذ بها عند تشكيل كل وفد من الوزارة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من اللائحة أو القرار الذي يستند إليه عند تشكيل الوفود المشاركة.



3- هل يؤخذ بعين الاعتبار عدم تكرار الأسماء المشاركة في الفعاليات الخارجية؟



4- ما الميزانية المخصصة لهذا البند؟ وكم صرفت وزارة التربية على المشاركة في الفعاليات الخارجية؟ مع تزويدي بجدول مفصل عن المبلغ الذي تكلفته كل فعالية على حدة شاملة كل المصاريف.



5- هل توجد جهة معينة أو لجنة داخل الوزارة تعنى بتقييم المشاركة بأي فعالية خارجية يقدم بها دعوة للوزارة للمشاركة فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بآلية عملها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تحديد المسؤول عن اتخاذ القرار بالمشاركة من عدمه.



6- هل سبق أن تلقت الوزارة دعوات خارجية واعتذرت عن المشاركة فيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تحديد المناسبات والأسباب التي دعت للاعتذار عن عدم المشاركة.