كثف بنك الكويت الوطني من دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» وذلك عبر نشر مواد دعائية توعوية استهدفت العديد من القنوات التي تساعد في وصول أهداف الحملة لشريحة أكبر من المجتمع بما فيها دور السينما وعبر إذاعة الراديو ومن خلال الخدمة المصرفية الهاتفية والبطاقات المصرفية الخاصة بالبنك.



ويواصل بنك الكويت الوطني دعم الحملة من خلال طرق جديدة شملت فيديوهات مصورة تعرض على شاشات السينما، لتوعية الجمهور بمخاطر الاحتيال والطرق التي يسلكها المحتالون بهدف مشاركة البيانات السرية للعملاء أو رمز التفعيل «OTP».



وتم بث مقاطع إذاعية توعوية عبر محطة «FM360»، كما تم إذاعة مقاطع توعوية أخرى على الخدمة الهاتفية للبنك في أوقات انتظار العملاء.



وسيتمكن حاملو بطاقة «KWT Visa Infinite» الحالية خلال هذا الشهر من استخدام رمز الاستجابة السريعة «QR» للدخول إلى محتوى الحملة على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام في إدارة التواصل في البنك عبدالمحسن الرشيد: «بنك الكويت الوطني وكعادته يحرص دائما على توفير أساليب مبتكرة تساعد في نشر الثقافة المالية لدى كل شرائح المجتمع وتوعية العملاء بحقوقهم وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية».

وأوضح الرشيد أن البنك يسعى للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسالة الحملة، وتفاعل الجمهور معها، وذلك عبر تسخير إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما فيها جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف الكويت.



وأكد الرشيد أن الوطني وباعتباره إحدى كبرى المؤسسات المالية في المنطقة ملتزم بمسؤوليته المجتمعية، وسباق دائما في أخذ زمام المبادرة لتقديم كل سبل الدعم للحملات المهمة والاستراتيجية مثل حملة «لنكن على دراية» والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع.



وتعد حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية هي الأضخم على مستوى دول المنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، كما تتبنى موضوعات توعوية غاية في الأهمية، من أبرزها، الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر ما يعرف ب «تكييش القروض» والاستثمارات عالية المخاطر وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.



جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني داعم وشريك رئيسي لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث إن «الوطني» وباعتباره إحدى كبرى المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة دأب على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يعمد إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.