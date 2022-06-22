ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأمس، وذلك بالتزامن مع بحث المتداولين احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة وسط تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، وتأكيد الإدارة الأميركية على أن الركود ليس أمرا حتميا.



وخلال جلسة التعاملات حقق خام برنت القياسي العالمي مكاسب بنسبة 1.45%، عند 115.79 دولارا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 1.09%، إلى 111.85 دولارا للبرميل.



وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الركود ليس حتميا، مما يعزز التوقعات باستهلاك الطاقة. وقال أيضا إنه يهدف إلى اتخاذ قرار هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيتحرك لتعليق ضريبة البنزين الفيدرالية.



ويتجه النفط نحو تحقيق مكاسب ربع سنوية، حيث يزن التجار القوى المتضاربة التي أدت إلى زيادة التقلبات.

وبينما كانت الأسعار مدعومة بارتفاع الطلب واضطرابات العرض التي حفزتها الحرب في أوكرانيا، فإن توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر صرامة أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.